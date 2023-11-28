Елена Яковлева вспоминает прошлое в трейлере драмы «Свет»

Картина, победившая в этом году на кинофестивале в Выборге.

Прокатная компания Capella Film представила трейлер драматического фильма о переосмыслении жизни «Свет», который завоевал Большой приз на прошедшем в этом году кинофестивале в Выборге. Также картина получила специальный приз жюри «За лучший актерский ансамбль» и заняла первое место в место в конкурсе «Выборгский счет». В кинотеатрах «Свет» появится 22 февраля 2024 года.

Главная героиня — женщина Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева), которой исполняется 60 лет. Она ведет обыкновенную жизнь. У нее есть семья, работа и друзья, однако наступает поворотный момент, когда ей доводится вспомнить давно забытые события прошлого, чтобы по-новому взглянуть на свое настоящее. Судя по трейлеру, в молодости у Татьяны была лучшая подруга, которую она очень любила, однако по какой-то причине их дружба прекратилась. Вероятно, этот драматический разрыв был связан с появлением в жизни подруги Тани некого парня.

Татьяну в молодости сыграла Дарья Коныжева, тогда как ее подругу воплотила Милана Владыкина. Также в актерский состав вошли Дина Губайдуллина, Галина Алехина, Елена Жданова, Сергей Волков и Ян Ильвес.

Постановщиком и автором сценария выступает Антон Коломеец.