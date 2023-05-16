Эль Фаннинг сыграет с Тимоти Шаламе в байопике о Бобе Дилане

Как сообщает Deadline, к актерскому ансамблю байопика о Бобе Дилане «Абсолютный незнакомец» (A Complete Unknown) с Тимоти Шаламе в заглавной роли присоединилась Эль Фаннинг. Звезде сериала «Великая» досталась роль университетской возлюбленной певца, художницы Сильвии Руссо. Напомним, ранее Шаламе и Фаннинг вместе сыграли в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке».

В конце прошлого месяца к актерскому составу также примкнула Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик») — исполнительница получила роль фолк-иконы Джоан Баэз. В конце 2022 года появились слухи, что в качестве музыканта Пита Сигера в ленте может появиться Кристиан Бэйл («Темный рыцарь»), однако в апреле инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что из-за переноса съемок артист выбыл из проекта. По словам Снайдера, теперь на данную роль рассматривается Бенедикт Камбербэтч («Шерлок»).

В фильме будет отражен период, когда Дилан увлекся рок-н-роллом. В 1965 году он сменил классическую акустическую гитару на электрическую, что стало поворотным моментом в его карьере.

Режиссером выступит двукратный номинант на премию «Оскар» Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»). Сценарий написал Джей Кокс («Банды Нью-Йорка», «Молчание»), но постановщик внес в текст ряд собственных правок. Съемки стартуют в Нью-Йорке ориентировочно в августе.