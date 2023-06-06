Эль Фаннинг и Сара Полсон сыграют в фильме о жертве диссоциативного расстройства идентичности

Эль Фаннинг («Великая») и Сара Полсон («Рэтчед») объединятся в рамках совместного проекта. Как сообщает Deadline, именитые актрисы сыграют главные роли в психологической драме «Я, Сибил» (I Am Sybil).

В основу фильма ляжет книга журналистки Дэбби Нэйтан «Разоблачение Сибил: Экстраординарная история, стоящая за известным случаем множественного расстройства личности» (2011). В этой книге изложена реальная история молодой женщины Ширли Мейсон. Она была одной из первых, у кого выявили очень редкое психическое заболевание, известное как диссоциативное расстройство идентичности. Сибил — это псевдоним, который писательница Рита Шрайбер дала Мейсон в своем знаменитом научно-популярном бестселлере «Сивилла» (1973), где описано, как психолог Конни Уилбур занимается исследованием необычного недуга женщины.

Предполагается, что Фаннинг воплотит образ Мейсон, а Полсон исполнит роль Уилбур. Режиссером выступит австралийская постановщица Мирра Фолкс («Джуди и Панч»). Сценарий она написала вместе с Джен Силверман («Городские истории»).

Ранее данная история была экранизирована в двух телепостановках — в мини-сериале «Сибил» (1976) с Салли Филд и Джоанной Вудворд и телефильме «Сибилла» (2007) с Джессикой Лэнг и Тэмми Бланчард.