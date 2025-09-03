Меню
Киноафиша Новости «Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир

«Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир

3 сентября 2025 18:59
«Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир

Мемуары тех, кто подвергся психическому и сексуальному насилию.

Издательство «Эксмо» объявило, что в сентябре запускает новую примечательную серию книг «Голоса вопреки». Эта линейка, создаваемая при поддержке медиа-ресурса «Афиша Daily», будет включать ряд резонансных дел, получивших всемирную огласку. «Эксмо» опубликует мемуары отважных жертв разного рода насилия. В основе каждой истории будет лежать серьезное психическое расстройство, которое повлекло за собой страшные последствия.

Первой книгой в рамках «Голосов вопреки» станет «Дом моей матери». Публикация состоится уже в сентябре 2025 года. Это исповедь Шари Франке, чья мать страдала нарциссическим расстройством личности. Мемуары повествуют о на первый взгляд счастливой семье блогеров, в которой опека обернулась удушливым контролем. Шари Франке рассказывает, что происходило за фасадом семейной жизни. Книгу предваряет написанное психиатром вступление.

«Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир

Следующей книгой серии станет дневник девушки по имени Каролин, которая является дочерью Жизель Пелико. Эти мемуары посвящены теме сексуализированного насилия и ПТСР. На протяжении десятилетия Доминик Пелико, муж Жизель, накачивал жену медикаментами и вместе с приглашенными незнакомцами насиловал ее. В то же время со стороны казалось, что в супружеской жизни четы Пелико царит идиллия. Каролин все это время пребывала в неведении, а когда правда вскрылась, начала задаваться вопросами, как такое могло случиться и как теперь с этим жить. Каролин включается в полемику о насилии и необходимости законодательного закрепления понятия согласия. Публикация намечена на октябрь-ноябрь 2025 года.

Третья книга из цикла «Голоса вопреки» на примере случая Джипси Роуз расскажет о таком психическом отклонении, как синдром Мюнхгаузена. С ранних лет Ди-Ди Бланшар, мать Джипси, внушала дочери, что она тяжело больна, а также вводила в заблуждение врачей, добиваясь для Джипси инвалидности. Кроме того, Ди-Ди строго запрещала дочке контактировать с внешним миром. Девочка была прикована к инвалидному креслу и принимала медикаменты, которые ей не были нужны. Джипси уверовала, что без опеки матери она умрет. Однако, повзрослев, девушка догадалась, что мать лжет, и решила сбежать. Эта книга появится на прилавках магазинов в ноябре-декабре 2025 года.

Юрий Волошин
Юрий Волошин
