«Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир

Издательство «Эксмо» объявило, что в сентябре запускает новую примечательную серию книг «Голоса вопреки». Эта линейка, создаваемая при поддержке медиа-ресурса «Афиша Daily», будет включать ряд резонансных дел, получивших всемирную огласку. «Эксмо» опубликует мемуары отважных жертв разного рода насилия. В основе каждой истории будет лежать серьезное психическое расстройство, которое повлекло за собой страшные последствия.

Первой книгой в рамках «Голосов вопреки» станет «Дом моей матери». Публикация состоится уже в сентябре 2025 года. Это исповедь Шари Франке, чья мать страдала нарциссическим расстройством личности. Мемуары повествуют о на первый взгляд счастливой семье блогеров, в которой опека обернулась удушливым контролем. Шари Франке рассказывает, что происходило за фасадом семейной жизни. Книгу предваряет написанное психиатром вступление.

Следующей книгой серии станет дневник девушки по имени Каролин, которая является дочерью Жизель Пелико. Эти мемуары посвящены теме сексуализированного насилия и ПТСР. На протяжении десятилетия Доминик Пелико, муж Жизель, накачивал жену медикаментами и вместе с приглашенными незнакомцами насиловал ее. В то же время со стороны казалось, что в супружеской жизни четы Пелико царит идиллия. Каролин все это время пребывала в неведении, а когда правда вскрылась, начала задаваться вопросами, как такое могло случиться и как теперь с этим жить. Каролин включается в полемику о насилии и необходимости законодательного закрепления понятия согласия. Публикация намечена на октябрь-ноябрь 2025 года.

Третья книга из цикла «Голоса вопреки» на примере случая Джипси Роуз расскажет о таком психическом отклонении, как синдром Мюнхгаузена. С ранних лет Ди-Ди Бланшар, мать Джипси, внушала дочери, что она тяжело больна, а также вводила в заблуждение врачей, добиваясь для Джипси инвалидности. Кроме того, Ди-Ди строго запрещала дочке контактировать с внешним миром. Девочка была прикована к инвалидному креслу и принимала медикаменты, которые ей не были нужны. Джипси уверовала, что без опеки матери она умрет. Однако, повзрослев, девушка догадалась, что мать лжет, и решила сбежать. Эта книга появится на прилавках магазинов в ноябре-декабре 2025 года.