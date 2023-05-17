Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра»

Представители Киноафишы побывали на съемках супергеройского фильма «Майор Гром: Игра» и спешат поделиться с вами эксклюзивными закулисными кадрами и интервью с создателями одного из самых ожидаемых российских фильмов.

Наши репортеры вживую увидели процесс создания сцены, в которой между собой соревнуются две команды полицейских: первая из них взяла на вооружение передовые технологии, а вторая, возглавляемая Игорем Громом (Тихон Жизневский), оснащена стандартным оборудованием и действует по старинке. Исход их противостояния повлияет на то, будут ли передовые разработки внедрены в работу петербургской полиции или защитники порядка продолжат решать проблемы собственными силами. В это же время за состязанием с балкона наблюдают уже знакомый зрителям полковник Прокопенко (Алексей Маклаков) и несколько новых персонажей: генерал-лейтенант Архипова (Ольга Сутулова), загадочный оружейник Август ван дер Хольт (Матвей Лыков) и его интеллигентный телохранитель Отто Шрайбер (Андрей Трушин).

Съемки сцены были устроены таким образом, что актеры на самом деле не видели, как команды проходят испытание, а лишь воображали происходящее, смотря на пустое полотно хромакея. Сутулова отметила, что такая работа требует от исполнителя настоящего профессионализма:

«На хромакее и в таких сценах сложнее сниматься, чем когда перед тобой действительно что-то включается, выключается, взрывается и вертится. В этом и состоит профессия. Не талант, а профессия».

Создатели фильма также заверили Киноафишу, что сиквел удивит поклонников оригинального фильма невиданным масштабом действия и сложностью постановки.

Премьера «Майора Грома: Игра» намечена на 2024 год.