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Киноафиша Новости Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10»

Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10»

16 мая 2023 10:36
Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10»

Предпоследняя часть гоночной франшизы выйдет в мировой прокат в эту пятницу.

Студия Universal выпустила финальный трейлер гоночного боевика «Форсаж 10».

К своим ролям в картине вернулись Вин Дизель («Бладшот»), Мишель Родригес («Мачете убивает»), Шарлиз Терон («Скандал»), Джон Сина («Миротворец»), Джордана Брюстер («Частный детектив Магнум») и другие звезды франшизы. К ним также присоединились Джейсон Момоа («Аквамен»), Рита Морено («Вестсайдская история»), Бри Ларсон («Капитан Марвел»), Алан Ричсон («Джек Ричер») и Даниэла Мелшиор («Отряд самоубийц: Миссия навылет»).

Ролик начинается со сцены, в которой новые персонажи Тесс (Ларсон) и Эймс (Ричсон) изучают прошлое банды Торетто, просматривая ретроспективные кадры из предыдущих фильмов серии «Форсаж». После этого Эймс арестовывает Доминика (Дизель) и грузит его в бронетранспортер, чтобы предать справедливому суду, но машина оказывается атакована группой террористов. Оказывается, что боевиками руководит злодей Данте (Момоа), стремящийся отомстить Доминику за то, что тот сломал его жизнь.

В следующих кадрах Данте организует нападения на родных Доминика, в том числе на его сестру Мию (Брюстер) и маленького сына Брайана (Лео Абело Перри). К счастью, на помощь им приходит Джейкоб (Сина), Декард (Джейсон Стэйтем), Хан (Сон Ган) и другие товарищи. Вместе герои вступают в смертельное противостояние с Данте, которое заставляет их проявить невиданные вершины мастерства владения автомобилем. Ближе к концу трейлера Летти (Родригес) оказывается заперта с Сайфер (Терон) в некой научной лаборатории, где решает отомстить киберпреступнице за ее прошлые прегрешения. В это же время Доминик попадает в засаду и красочно съезжает по стене огромной дамбы, спасаясь от волны огня.

Режиссером фильма выступает Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана»).

Премьера «Форсажа 10» состоится в эту пятницу, 19 мая.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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