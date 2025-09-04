Меню
Экшен, романтика, танцы: вышел трейлер индийского боевика «Бунтарь 4»

4 сентября 2025 12:07
Пафосное кино в духе «Рейда» и «Джона Уика».

Кинокомпания Indian Films выпустила локализованный трейлер зубодробительного болливудского боевика «Бунтарь 4», который выйдет в российский прокат 5 сентября. Это новая часть франшизы, которая стала олицетворением индийского экшена. В кинотеатрах фильм будет показан в оригинале с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести на сайте indianfilms.ru.

В центре сюжета — брутальный и хладнокровный Рони (Тайгер Шрофф), который оказывается вовлечен в междоусобную войну, когда его брат, служащий в спецназе, пропадает в горячей точке при загадочных обстоятельствах. Оказавшись вне закона и без права на ошибку, Рони бросается на поиски брата и вступает в ожесточенную борьбу с криминальным синдикатом, глубоко укоренившимся в международной политике.

Фильм изобилует умопомрачительными рукопашным схватками, взрывными перестрелками и потрясающими погонями. Кроме того, действие будет разворачиваться в разнообразных локациях — от городов до заснеженных гор. Зрителей ждет эффектный визуальный аттракцион с индийским колоритом. Картина позиционируется как драма о семье, преданности и цене, которую доводится платить за правду.

Фото: Indian Films
Юрий Волошин
Юрий Волошин
