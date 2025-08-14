Экс-шпион сходится в зубодробительной схватке с оперативником в трейлере боевика «Бой 2»

Кинокомпания Indian Films выпустила локализованный трейлер болливудского шпионского экшен-фильма «Бой 2», который выходит в российский прокат сегодня, 14 августа. Это сиквел боевика «Бой» (2019), ставшего одним из крупнейших индийских хитов последних лет. Первая часть собрала без малого $60 млн.

Действие разворачивается во вселенной под названием YRF Spy Universe. В центре сюжета — два похожих друг на друга персонажа, которым суждено стать непримиримыми соперниками. Бывший агент внешней разведки Кабир (Ритик Рошан) оставил службу и превратился в одного из самых неуловимых преступников страны. Чтобы наконец его ликвидировать, правительство привлекает своего наиболее искусного оперативника в лице Викрама (НТР-младший), который готов пожертвовать всем ради выполнения поставленной миссии.

Фильм позиционируется как захватывающий шпионский триллер с драматической подоплекой. Центральный конфликт — не просто вражда двух персонажей, а противостояние разных убеждений. Судя по трейлеру, это будет суровое маскулинное зрелище с повышенным уровнем патетики, приправленное убойным экшеном. Съемки проходили не только в Индии, но также в России, Италии и ОАЭ. Режиссером выступает Аян Мукхерджи.