Эдгар Рамирес играет в опасную игру в трейлере мини-сериала «Человек из Флориды»

Потоковый сервис Netflix представил полноценный трейлер мини-сериала «Человек из Флориды», в котором Эдгар Рамирес окунается в гущу криминального мира. Если в первом ролике, выпущенном в начале этого месяца, лишь в общих чертах обрисовали сюжет, то в свежем трейлере уже более подробно знакомят с центральным персонажем и завязкой истории.

Главный герой — побитый жизнью бывший полицейский Майк Валентайн (Рамирес), имеющий огромную страсть к азартным играм, из-за чего он даже посещает группу подержки зависимых игроков. Он задолжал филадельфийскому авторитету Моссу Янкову (Эмори Коэн), поэтому гангстер поручает ему сопроводить до дома свою девушку Делли (Эбби Ли), однако во время выполнения задания Майк вступает в близость с подругой бандита. После этого Делли внезапно сбегает во Флориду. Чтобы найти ее, мафиози нанимает Валентайна обещает ему списание всех долгов в случае успешного выполнения задания. Оказавшись в родной Флориде, протагонист пускается в безумную криминальную одиссею, в которую вплетаются воспоминаниями из прошлого, а также заводит бурный роман с Делли и принимает одно неверное решение за другим.

Шоураннером проекта выступает Дональд Тодд («Это мы»), а в состав продюсеров вошли Джейсон Бейтман («Озарк») и Майкл Костиган («Из пекла»). В сериале также сыграли Пол Шнайдер, Кларк Грегг, Энтони ЛаПалья, Лекс Скотт Дэвис, Отмара Марреро, Сибонгиле Мламбо, Лорен Бульоли и Айзиа Джонсон.

Все эпизоды «Человека из Флориды» выйдут на Netflix 13 апреля.