Джулия Гарнер намекнула, что отмененный байопик о Мадонне все еще может состояться

Ранее проект, режиссером которого должна была вступить сама певица, был отложен из-за ее мирового турне.

Джулия Гарнер надеется, что отмененный биографический фильм о Мадонне, в котором она должна была сыграть главную роль, все же состоится. Об это актриса рассказала в интервью для Entertainment Tonight на вечеринке Vanity Fair по случаю церемонии верчения «Оскара».

Байопик о Мадонне был анонсирован в 2022 году. Запланированный фильм будет посвящен началу карьеры Мадонны (Гарнер) и ее пути к мировой славе. Продюсером картины значится Эми Паскаль («Человек-паук: Нет пути домой»), а режиссерское кресло заняла сама Мадонна. Тогда певица заявила, что для нее крайне важно привнести в фильм свое видение собственной судьбы:

«Я хочу показать невероятное путешествие, которое я пережила как художница, музыкантка, танцовщица и как человек, пытающийся пробиться в этом мире. Этот фильм посвящен музыке. Музыка и искусство всегда поддерживали меня. Есть так много неосвещенных и вдохновляющих историй. Кто может рассказать их лучше, чем я? Для меня очень важно, чтобы история моей жизни была рассказана через мой голос и показана через мое видение».

Однако в январе этого года производство ленты было отложено из-за мирового турне Мадонны.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулся проект, Гарнер выразила надежду на то, что однажды работа над ним возобновится:

«Да, да. Я не хочу говорить об этом слишком много. Я надеюсь, что все будет хорошо… Да, скрестим пальцы».

После этого Гарнер сказала, что очень рада тому, что сможет встретиться на вечеринке со своим коллегой по сериалу «Озарк» Джейсоном Бейтманом.