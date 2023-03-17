Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джулия Гарнер намекнула, что отмененный байопик о Мадонне все еще может состояться

Джулия Гарнер намекнула, что отмененный байопик о Мадонне все еще может состояться

17 марта 2023 12:48
Джулия Гарнер намекнула, что отмененный байопик о Мадонне все еще может состояться

Ранее проект, режиссером которого должна была вступить сама певица, был отложен из-за ее мирового турне.

Джулия Гарнер надеется, что отмененный биографический фильм о Мадонне, в котором она должна была сыграть главную роль, все же состоится. Об это актриса рассказала в интервью для Entertainment Tonight на вечеринке Vanity Fair по случаю церемонии верчения «Оскара».

Байопик о Мадонне был анонсирован в 2022 году. Запланированный фильм будет посвящен началу карьеры Мадонны (Гарнер) и ее пути к мировой славе. Продюсером картины значится Эми Паскаль («Человек-паук: Нет пути домой»), а режиссерское кресло заняла сама Мадонна. Тогда певица заявила, что для нее крайне важно привнести в фильм свое видение собственной судьбы:

«Я хочу показать невероятное путешествие, которое я пережила как художница, музыкантка, танцовщица и как человек, пытающийся пробиться в этом мире. Этот фильм посвящен музыке. Музыка и искусство всегда поддерживали меня. Есть так много неосвещенных и вдохновляющих историй. Кто может рассказать их лучше, чем я? Для меня очень важно, чтобы история моей жизни была рассказана через мой голос и показана через мое видение».

Однако в январе этого года производство ленты было отложено из-за мирового турне Мадонны.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулся проект, Гарнер выразила надежду на то, что однажды работа над ним возобновится:

«Да, да. Я не хочу говорить об этом слишком много. Я надеюсь, что все будет хорошо… Да, скрестим пальцы».

После этого Гарнер сказала, что очень рада тому, что сможет встретиться на вечеринке со своим коллегой по сериалу «Озарк» Джейсоном Бейтманом.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Related video