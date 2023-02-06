Джуд Лоу и Николас Холт сыграют главные роли в криминальном триллере «Орден»

Джуд Лоу («Фантастические твари: Тайны Дамблдора») и Николас Холт («Меню») объединятся в рамках совместного проекта. Согласно Deadline, актеры сыграют ведущие роли в криминальном триллере «Орден» (The Order). Постановкой займется известный австралийский режиссер Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы»).

Действие развернется в 1983 году, а в центре сюжета окажется опытный оперативник ФБР (Лоу), который берется за расследование резкого роста преступности на Западном побережье. Некие загадочные лица совершили ряд вооруженных налетов на банки и бронированные инкассаторы, наводя страх на общественность. Пока стражи порядка судорожно искали виновников, проницательный персонаж Лоу из соснового городка в Айдахо пришел к неожиданному выводу — преступления совершили не обычные грабители, жаждущие наживы, а сплоченная террористическая группировка белых националистов. Руководит радикалами харизматичный лидер (Холт), намеренный развязать разрушительную войну против федерального правительства США.

Сценарий по мотивам книги Кевина Флинна и Гарри Герхардта «Безмолвное братство» написал номинант на премию «Оскар» Зак Бэйлин («Король Ричард», «Крид 3»). Производством и финансированием «Ордена» займется AGC Studios. На данный момент картину готовятся представить к продаже потенциальным прокатчикам на европейском кинорынке. Съемки стартуют в мае в Канаде.