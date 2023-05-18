Джонни Депп заявил, что больше не нуждается в благосклонности Голливуда

Джонни Депп заявил, что больше не ощущает последствий бойкота своей персоны со стороны Голливуда. Во время пресс-конференции на Каннском фестивале, посвященной его новому фильму «Жанна Дюбарри», актер сказал, что перестал волноваться о благосклонности американской киноиндустрии:

«Ощущаю ли я последствия бойкота сейчас? Нет, совсем нет. Я не чувствую, что Голливуд бойкотирует меня, потому что я не думаю о Голливуде. Он мне больше не нужен. Я думаю, что он переживает очень странную, забавную эпоху, когда все хотят быть собой, но не могут, потому что вынуждены подчиняться правилам. Если они хотят вести такой образ жизни, то я присоединяюсь к другой стороне».

Вместе с тем Депп отметил, что изначально бойкот сильно ударил по нему:

«Только мертвый не почувствовал бы этого эффекта. Мне казалось, что ничто из происходящего не реально, что это чья-то странная шутка, или что я просто спал последние 35 лет. Конечно, когда вас просят отказаться от роли из-за чьих-то пустых слов, витающих в воздухе, вы чувствуете бойкот».

Скорее всего, Депп имеет виду инцидент с ролью злого волшебника Гелларта Гриндевальда в трилогии «Фантастические твари». Актер сыграл персонажа лишь в первых двух фильмах серии, после чего был вынужден отказаться от роли из-за негативной общественной реакции на судебные разбирательства с Эмбер Херд. В третьей картине роль Гриндевальда была исполнена Мадсом Миккельсеном.