Джонни Депп получил перелом лодыжки

Джонни Депп получил травму. Актер сильно повредил свою лодыжку, в результате чего ему пришлось отложить концертные выступления своей рок-группы Hollywood Vampires. Сообщением артист поделился в одной из своих соцсетей. По словам звезды «Пиратов Карибского моря», проблемы с ногой начались еще в период 76-го Каннского кинофестиваля, где он представлял костюмированную мелодраму «Жанна Дюбарри»:

«Все началось с легкой трещины толщиной в волос, но где-то между Каннами и Королевским Альберт-холлом стало скорее хуже, чем лучше. Несколько медицинских работников настоятельно порекомендовали мне в данный момент избегать любой деятельности, поэтому, к сожалению, в настоящее время я не могу путешествовать».

В коллектив Hollywood Vampires также выходят рокер Элис Купер и гитарист Джо Перри. Травма Деппа привела к тому, что им пришлось отложить свои концерты на два месяца. Выступления в Бостоне, Манчестере и Нью-Йорке теперь пройдут 28, 29 и, соответственно, 30 июля.

Осенью этого года Депп приступит к производству своего второго режиссерского проекта — биографической драмы с Аль Пачино «Модильяни», в которой также снимутся Риккардо Скамарчо и Пьер Нинэ.