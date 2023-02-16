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Киноафиша Новости Джонатан Мэйджерс провоцирует Майкла Б Джордана в новом трейлере «Крида 3»

Джонатан Мэйджерс провоцирует Майкла Б Джордана в новом трейлере «Крида 3»

16 февраля 2023 14:30
Джонатан Мэйджерс провоцирует Майкла Б Джордана в новом трейлере «Крида 3»

В ролике демонстрируют мощный накал страстей.

Киностудия MGM продолжает активно напоминать о скором релизе третьей части «Крида», в котором герой Майкла Б. Джордана столкнется с человеком из своего прошлого в исполнении Джонатана Мэйджерса. Накануне был выпущен финальный трейлер боксерской драмы, где эмоции и накал страстей доходят до своего пика. Релиз картины состоится 3 марта.

Усвоив уроки Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне), персонаж Джордана отправляется в «сольное плавание» и добивается еще больших успехов — у него есть любящая жена, ребенок и желанный титул чемпиона мира. Все меняется, когда на свободу после длительного тюремного срока выходит друг детства Адониса и бывший вундеркинд от бокса Дэмиан Андерсон (Мэйджерс). С появлением «призрака прошлого» жизнь протагониста омрачаеся. Андерсон жаждет наверстать упущенное и горит желанием доказать, что заслуживает шанса на ринге — ради этого он готов на все. В итоге ситуация перерастает в личный конфликт. Чтобы отстоять чемпионское звание и защитить семью, Адонису придется поставить на карту свое будущее и вспомнить советы Рокки.

Лента является режиссерским дебютом Джордана. После «Крида 3» он планирует продолжать расширять вселенную «Рокки». В остальной актерский состав фильма вошли Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Селенис Лейва, Вуд Харрис, Тони Белью и Флориан Мунтяну, сыгравший в сиквеле Виктора Драго.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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