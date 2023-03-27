«Джон Уик»: будет ли пятая часть?

Сага о Джоне Уике, вполне возможно, еще не окончена. Об этом заявил продюсер серии Бэзил Иваник в новом интервью для IndieWire. По словам Иваника, концовка «Джона Уика 4» не ставит однозначной точки в истории легендарного наемного убийцы:

«Это неоднозначный финал. У нас нет окончательного ответа. На самом деле у нас есть два персонажа: убийца Джон Уик и гражданский Джон. Сможем ли мы продолжить историю, если аудитория примет наш фильм, и картина получит хорошие кассовые сборы? Я не знаю. Но я не думаю, что мы лишили себя возможности сделать еще один фильм этой концовкой».

Иваник также вспомнил интервью режиссера франшизы Чада Стахелски, в котором тот сказал, что, если «Джон Уик 4» окажется хитом, то он встретится с Киану Ривзом в Японии и за стаканом виски обсудит, как они могли бы продолжить серию еще одним фильмом.

Вместе с тем продюсер сказал, что команде необходимо сделать перерыв после утомительной работы над четвертой картиной:

«После съемок каждой части «Джона Уика» вся команда оказывается опустошена. Это тяжелые проекты, как вы понимаете. Каждый раз Киану говорит: «Я никогда больше не буду этого делать». Мы все друзья и работаем вместе почти без перерыва. Мы прошли через многое. Но на личном уровне мы пока не можем окончательно распустить группу. Если фильм окажется действительно хорошим, если он понравится людям, если у нас появится хорошая идея для продолжения, то мы попробуем. Пока что мы далеки от этого. Я не говорю, что будет какой-то сиквел. Но если мы придумаем подходящую историю, то изучим эту возможность».

Сам Ривз также не отрицает свое желание сняться в еще одном фильме о Джоне Уике. В интервью Entertainment Tonight актера спросили о том, сможет ли он найти в себе силы для съемок в потенциальной пятой части, на что тот ответил:

«Если ты действительно любишь что-то, то обязательно найдешь в себе силы продолжить это делать».

«Джон Уик 4» вышел в российский прокат 23 марта.