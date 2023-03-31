«Джон Уик 4» собрал в мировом прокате свыше $150 млн менее чем за неделю

«Джон Уик 4» продолжает наращивать свою кассу. Менее чем за неделю остросюжетный экшен с Киану Ривзом заработал в мировом прокате свыше $150 млн. Таким образом, новый фильм уже сумел превзойти оригинал с его финальной выручкой в размере $86 млн и очень скоро будет превышен результат сиквела, остановившегося на отметке в $171 млн. Третья часть собрала по всему миру $327 млн, но эксперты бокс-офиса полагают, что свежий фильм сможет обогнать и ее.

За первые выходные «Джон Уик 4» заработал $138 млн, что является стартовым рекордом франшизы. Из этой суммы на долю американского проката приходится $73 млн. Для сравнения — третья глава киносаги в 2019 году заработала в Штатах за премьерный уик-энд $56 млн. Бюджет нового проекта составил $100 млн. На первую часть потратили от $20 млн до $30 млн; на вторую — $40 млн; на третью — $75 млн. Помимо этого, у «Джона Уика 4» самый длинный хронометраж — 169 мин.

«Джон Уик 4» не является финалом франшизы. Сейчас продюсеры намерены снимать спин-оффы. В сентябре на стриминговом сервисе Peacock стартует трехсерийный приквел «Континенталь», эпизоды которого будут длиться по 90 мин. Весной или летом 2024 года в кинопрокат выйдет боевик с Аной де Армас «Балерина». Также в ближайшие месяцы продюсеры пообещали анонсировать еще одно ответвление.