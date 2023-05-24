Джон Сина прокомментировал неожиданную судьбу своего персонажа из «Форсажа 10»

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Джон Сина поделился мнением по поводу неожиданной смерти своего персонажа Джейкоба Торетто в фильме «Форсаж 10».

По сюжету, Доминик (Вин Дизель) и его семья сталкиваются с эксцентричным злодеем Данте (Джейсон Момоа), мечтающим поквитаться с героями за то, что некогда они убили его отца. В кульминации картины Джейкоб, которому было поручено присматривать за сыном Доминика Брайаном (Лео Абело Перри), ненароком дает ребенку попасть в руки к врагам. Благодаря умелому вождению и изобретательности он вызволяет Брайана из плена, но Данте отправляет в погоню за ними еще больше своих подручных, пытаясь задавить семью Торетто численностью. Тогда Джейкоб решает героически пожертвовать собой и врезается в конвой неприятелей, тем самым спасая своих родных.

В новом интервью для Entertainment Weekly Сина заявил, что счел этот ход потрясающей идеей:

«Я помню, что режиссер Луи Летерье очень переживал по поводу того, как я отреагирую на это предложение. Просто он не понимал, что я всегда стремлюсь по максимуму использовать каждую возможность, которую мне предоставляют. Вот и все. Его идея была лучшей. А я верю в победу лучших идей».

Премьера «Форсажа 10» состоялась 19 мая.