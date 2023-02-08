Джон Клиз и его дочь примут участие в возрождении британского ситкома «Отель «Фолти Тауэрс»

Как передает IndieWire, Джон Клиз, известный как член комедийной группы «Монти Пайтон», работает над продолжением одного из самых известных британских ситкомов всех времен «Отель «Фолти Тауэрс».

Оригинальное шоу транслировалось на британском телевидении с 1975 по 1979 год. Оно повествует о неумелом и эгоистичном владельце гостиничного бизнеса Бэзиле Фолти (Клиз), который постоянно прибегает к разным махинациям для обогащения, но каждый раз его планы оборачиваются полным провалом. Помимо исполнения главной роли, Клиз также выступал сценаристом сериала вместе со своей тогдашней женой Конни Бут. В 2000 году Британский институт кино поместил это шоу на первое место в своем рейтинге 100 величайших британских телевизионных программ.

Продолжение «Отеля «Фолти Тауэрс» тоже станет для Клиза семейным проектом, поскольку он занимается его производством вместе со своей дочерью Камиллой Клиз. Дуэт не только напишет сценарий новый серий, но и исполнит в них главные роли: Клиз вновь сыграет Бэзила, а Камилла воплотит на экране его недавно найденную дочь, которая решает объединить силы со своим отцом, чтобы возглавить новый бутик-отель. Шоу разрабатывается совместно со студией Castle Rock Entertainment.

Возвращение других звезд оригинального «Отеля «Фолти Тауэрс» кажется весьма маловероятным, поскольку все они так или иначе ушли из кино за прошедшие почти 50 лет: Эндрю Сакс («Нигде в Африке») умер в 2016 году, Прунелла Скейлс («Выбор Хобсона») вышла на пенсию в 2020 году, а Конни Бут («Монти Пайтон и Священный Грааль») ушла из профессии еще в 90-е годы.