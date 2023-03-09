Джон Бернтал вновь сыграет Карателя в сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново»

Слухи, активно циркулировавшие в сети на протяжении нескольких лет, подтверждаются — Джон Бернтал официально возвращается к образу Фрэнка Касла, он же Каратель. Исполнитель присоединился к актерскому составу сериала Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново» и уже подтвердил данную новость в своих соцсетях.

Ранее Бернтал играл героя во «взрослых» проектах Netflix: он появился во втором сезоне «Сорвиголовы» и двух сезонах сольного шоу. Пока неизвестно, каким Каратель будет в киновселенной Marvel, но в прошлом году артист говорил, что согласится вернуться к своей знаковой роли лишь при условии, что его персонаж будет представлен в надлежащем свете.

Из вселенной «Защитников» вместе с Бернталом в MCU перешли пока только Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио. Согласно The Hollywood Reporter, экранные партнеры Кокса по «Сорвиголове» Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, сыгравшие в оригинальном шоу Карен Пейдж и, соответственно, Фогги Нельсона, в новом проекте, скорее всего, не вернутся. Также не исключено, что в «Рожденном заново» появятся Майк Колтер (Люк Кейдж) и Кристен Риттер (Джессика Джонс), так как в конце прошлого месяца актриса внезапно опубликовала совместное селфи со своим коллегой по супергеройской линейке Netflix.

В подтвержденный актерский состав «Сорвиголовы: Рожденный заново» также входят Майкл Гандольфини, Маргарита Левиева, Сандрин Холт и Никки М. Джеймс. Шоураннерами выступают авторы сериала «Тайные связи» Мэтт Кормэн и Крис Орд. Съемки стартовали в Нью-Йорке на этой неделе.

Если ничего не изменится, то премьера состоится на Disney+ весной 2024 года.