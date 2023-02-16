Джо заводит опасного друга в трейлере второй половины четвертого сезона «Ты»

Netflix выпустил трейлер второй половины четвертого сезона психологического триллера «Ты». Главные роли в продолжении сериала исполнили Пенн Бэджли («Сплетница»), Эдвард Спелирс («Дом, который построил Джек»), Шарлотта Ричи («Призраки»), Тилли Кипер («Призрачный патруль 2: Восстание проклятых») и Виктория Педретти («Однажды в... Голливуде»).

В центре сюжета — серийный убийца Джо Голдберг (Бэджли), решивший покончить со своим «кровавым увлечением» и начать жизнь с чистого листа в Лондоне. В последних на данный момент сериях четвертого сезона Джо раскрывает личность британского маньяка, получившего прозвище «Ешь богатых» из-за пристрастия к убийству обеспеченных горожан. Им оказывается амбициозный политик Рис (Спелирс). Однако знание правды лишь загоняет Джо в очередную ловушку: он не может сдать Риса полиции без доказательств, тем более что это может привести к раскрытию его собственного мрачного прошлого. Теперь герой вынужден постоянно притворяться другом Риса, чтобы тот никого не убивал.

В трейлере показано, как злодей пытается убедить Джо, что он — всего лишь такой же, как и сам Джо, то есть хладнокровный псих, но герой всему силами пытается отрицать это. Кроме того, Джо вновь воссоединяется с Кейт (Ричи) и пытается держать своего нового «друга» как можно дальше от нее. Наконец, в финале трейлера на экраны возвращается другая возлюбленная бывшего маньяка, Лав Квинн (Педретти).

Вторая часть четвертого сезона будет состоять из пяти эпизодов, сценарии которых написала целая команда авторов, в которую вошли Джастин В. Ло («Блудный сын»), Лео Ричардсон («Кэти Кин»), Нил Рейнольдс («Дневники вампира») и другие. Режиссером девятой серии сезона выступил сам Бэджли.

Вторая часть четвертого сезона «Ты» выйдет на Netflix 9 марта.