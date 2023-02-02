Джейн Фонда и Лили Томлин планируют убийство в трейлере комедии Moving On

В сети появился трейлер комедии Moving On («Двигаться дальше»). Главные роли в фильме исполнили Лили Томлин («Бабушка»), Джейн Фонда («Молодость»), Малкольм Макдауэлл («Скандал») и Ричард Раундтри («Анатомия страсти»).

В центре сюжета — пожилая женщина Клэр (Фонда). Однажды она узнает о смерти своей близкой подруги. Придя на ее похороны, героиня сообщает овдовевшему мужу покойной Говарду (Макдауэлл), что теперь, когда ее подруга наконец ушла на тот свет, она может без зазрения совести убить его. Из трейлера становится понятно, что конфликт Клэр и Говарда уходит корнями глубоко в их прошлое, а его причиной послужило то, что мужчина каким-то образом разрушил роман героини с ее возлюбленным (Раундтри). В поисках помощника для осуществления своей криминальной мечты, Клэр подбивает на убийство давнюю знакомую Эвелин (Томлин). Вместе женщины намерены не оставить Говарду ни единого шанса на выживание.

Постановщиком и сценаристом комедии выступает Пол Вайц, автор фильма «Мой мальчик», полившего номинацию на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, а также картин «Куртая компания» и «Американский пирог». Он также является продюсером проекта вместе со Стефани Мойрер («С любовью, Лиззо»), Диланом Селлерсом («Зависнуть в Палм-Спрингс»), Эндрю Миано («Одинокий мужчина») и Крисом Паркером («Гонка со временем»).

Премьера Moving On состоится 17 марта 2023 года.