Джеймс Ганн назвал «Флэша» с Эзрой Миллером «одним из величайших супергеройских фильмов»

После утверждения на пост руководителей DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран оперативно начали вносить во франшизу свои кардинальные правки, начав с объявления о полном перезапуске Супермена. В этой связи укрепилось мненние, что дуэт планирует полностью попрощаться с актерами из так называемого «Снайдерверса».

Ранее данная теория уже опровергалась, а теперь Ганн решил внести в ситуацию больше ясности. В рамках вчерашнего объявления первых проектов из многолетнего плана по развитию DCU, Ганн сообщил, что все артисты по-прежнему прикреплены к своим ролям, но пока нет понимания по поводу того, где их задействовать. Отдельно Ганн поделился своими впечатлениями от «Флэша», назвав блокбастер с Эзрой Миллером «одним из величайших супергеройских фильмов»:

«Флэш» восхитителен! Это один из величайших супергеройских фильмов всех времен. Режиссер Андрес Мускетти проделал невероятную работу».

Сафран, в свою очередь, затронул деликатную тему с исполнителем ведущей роли. В прошлом году из-за череды скандалов с арестами Миллер поставил свое дальнейшее участие в DCU под большое сомнение, но затем актер извинился и всерьез занялся своим психическим здоровьем. Как отметил Сафран, когда Миллер будет готов, они с ним обсудят его дальнейшее будущее в DC:

«Эзра полностью сосредоточен на своем выздоровлении, и мы его всячески поддерживаем в этом путешествии. Когда наступит время, и он почувствуют, что готов к диалогу, мы выберем наилучший путь продвижения вперед. Но в данный момент он полностью сфокусирован на своем выздоровлении. Исходя из наших бесед за последние пару месяцев, чувствуется, что он добился впечатляющего прогресса».

Премьера «Флэша» намечена на 16 июня.