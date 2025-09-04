Меню
Джейкоб Элорди соблазняет Марго Робби в трейлере «Грозового перевала» Эмиральд Феннел

4 сентября 2025 14:38
Готическая история любви в новом прочтении.

Кинокомпания Warner Bros. представила тизер-трейлер картины «Грозовой перевал» на основе одноименного романа Эмили Бронте, который вышел в свет в 1847 году. В этой книге исследуются проблемы любви, мести и социального расслоения. Режиссером, продюсером и автором адаптированного сценария выступает Эмиральд ФеннелДевушка, подающая надежды», «Солтберн»). Мировая премьера будет приурочена ко Дню святого Валентина — релиз состоится 13 февраля 2026 года.

Главные роли исполнили Марго Робби (Кэтрин) и Джейкоб Элорди (Хитклифф). Хонг Чау воплотила Нелли Дин, Элисон Оливер — Изабеллу Линтон, а Шазад Латиф — Эдгара Линтона. Звезда мини-сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер сыграл Хитклиффа в юности. Хитклифф — антигерой романа, чей всепоглощающая ярость оказывает влияние на всех окружающих. Шарлотта Меллингтон сыграла юную Кэтрин, чьи страстные и сложные отношения с Хитклиффом в итоге оборачиваются трагедией. В роли маленькой Нэлли Дин появится Ви Нгуйен.

Судя по трейлеру, Феннел готовит эротическую версию «Грозового перевала». Ролик изобилует двусмысленными образами, которые намекают на сексуальное напряжение между Кэти и Хитклиффом. В концовке их интимная близость показана без экивоков.

