Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик»

24 мая в 19.30 в кинотеатре «Мираж на Большом» пройдет показ криминального боевика «Переводчик» от режиссера «Джентльменов» и «Гнева человеческого».

В центре истории окажется американский сержант Джон Кинли, попавший в засаду талибов в Афганистане. Солдат уже готов попрощаться с жизнью, когда случается чудо. Местный переводчик Ахмед спасает его и буквально на себе переносит в безопасное место. Кинли продолжает жить с чувством долга и в конце концов решается на смертельно опасную авантюру. Он возвращается в логово врага, чтобы вывезти Ахмеда и его семью из страны.

Главных героев в новом фильме Гая Ричи сыграли Джейк Джилленхол, звезда «Исходного кода» и «Человека-паука: Вдали от дома», и Дар Салим, известный по роли Квото в сериале «Игра престолов».

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Напомним, в российских кинотеатрах показ «Переводчика» начнется 1 июня.