Джейк Джилленхол совершает военный подвиг в трейлере боевика Гая Ричи «Переводчик»

В сети появился дублированный трейлер нового боевика Гая Ричи «Переводчик». Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Человек-паук: Вдали от дома»), Александр Людвиг («Голодные игры»), Энтони Старр («Пацаны»), Эмили Бичем («Малыш Джо») и Дар Салим («Мед в голове»).

В центре истории — американский сержант Джон Кинли (Джилленхол). В последние дни командировки в Афганистане герой и группа его подчиненных получают приказ отправиться на опасное задание вместе с местным переводчиком Ахмедом (Салим). По пути к цели отряд попадает в засаду. Живыми из передряги удается выбраться только Кинли и Ахмеду, однако в бою сержант получает серьезную травму головы. Рискуя жизнью ради спасения раненого Кинли, Ахмед тайно перевозит его через вражескую территорию к безопасному месту. К сожалению, сам переводчик не может покинуть страну и возвращается назад в Афганистан, где его может ждать суровая кара от местных боевиков. Придя в себя, Кинли загорается идеей найти и защитить человека, спасшего ему жизнь.

Сценарий «Перевдчика» написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, которые уже работали с Ричи над лентами «Джентльмены», «Гнев человеческий» и «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

Мировая премьера «Переводчика» состоится 21 апреля. «Кинопоиск» выпустит фильм в России, но точная дата его премьеры в нашей стране пока неизвестна.