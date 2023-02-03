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Киноафиша Новости Джейк Джилленхол совершает военный подвиг в трейлере боевика Гая Ричи «Переводчик»

Джейк Джилленхол совершает военный подвиг в трейлере боевика Гая Ричи «Переводчик»

3 февраля 2023 10:08
Джейк Джилленхол совершает военный подвиг в трейлере боевика Гая Ричи «Переводчик»

Новая картина культового британского постановщика выйдет в официальный российский прокат.

В сети появился дублированный трейлер нового боевика Гая Ричи «Переводчик». Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Человек-паук: Вдали от дома»), Александр Людвиг («Голодные игры»), Энтони Старр («Пацаны»), Эмили Бичем («Малыш Джо») и Дар Салим («Мед в голове»).

В центре истории — американский сержант Джон Кинли (Джилленхол). В последние дни командировки в Афганистане герой и группа его подчиненных получают приказ отправиться на опасное задание вместе с местным переводчиком Ахмедом (Салим). По пути к цели отряд попадает в засаду. Живыми из передряги удается выбраться только Кинли и Ахмеду, однако в бою сержант получает серьезную травму головы. Рискуя жизнью ради спасения раненого Кинли, Ахмед тайно перевозит его через вражескую территорию к безопасному месту. К сожалению, сам переводчик не может покинуть страну и возвращается назад в Афганистан, где его может ждать суровая кара от местных боевиков. Придя в себя, Кинли загорается идеей найти и защитить человека, спасшего ему жизнь.

Сценарий «Перевдчика» написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, которые уже работали с Ричи над лентами «Джентльмены», «Гнев человеческий» и «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

Мировая премьера «Переводчика» состоится 21 апреля. «Кинопоиск» выпустит фильм в России, но точная дата его премьеры в нашей стране пока неизвестна.

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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