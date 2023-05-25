Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид»

Студия Sony Pictures выпустила свежий трейлер комедии для взрослых с Дженнифер Лоуренс «Без обид», в которой обладательница премии «Оскар» сыграла девушку, устроившуюся на весьма необычную работу. Премьера ленты с возрастным рейтингом R состоится 23 июня.

В центре сюжета — неудачница Мэдди (Лоуренс). Он переживает тяжелый период и отчаянно нуждается в деньгах. Героиня уже потеряла любимую машину, а вскоре может лишиться и дома, в котором выросла. Пытаясь трудоустроиться, она знакомится с состоятельной семейной парой, которая предлагает ей необычную подработку — Мэдди должна вытащить из кокона их 19-летнего сына-интроверта Перси (Эндрю Барт Фельдман). Родители хотят, чтобы перед колледжем парень-домосед ярко провел лето и как следует отдохнул. По их мнению, общение с обворожительной Мэдди пойдет замкнутому юноше на пользу, однако Перси отчаянно сопротивляется.

Режиссером выступил автор «Очень плохой училки» и постановщик «Хороших мальчиков» Джин Ступницки. Сценарий он написал вместе с Джоном Филлипсом, создателем «Дедушки легкого поведения». В остальной актерский состав вошли звезда сериала «Медведь» Эбон Мосс-Бакрак, а также Натали Моралес, Мэттью Бродерик, Кайл Муни, Хасан Минхадж, Лаура Бенанти, Даниэлия Максимиллиан, Куинси Данн-Бэйкер и Скотт Макартур.