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Киноафиша Новости Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид»

Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид»

25 мая 2023 17:32
Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид»

Актриса сыграла няньку 19-летнего домоседа.

Студия Sony Pictures выпустила свежий трейлер комедии для взрослых с Дженнифер Лоуренс «Без обид», в которой обладательница премии «Оскар» сыграла девушку, устроившуюся на весьма необычную работу. Премьера ленты с возрастным рейтингом R состоится 23 июня.

В центре сюжета — неудачница Мэдди (Лоуренс). Он переживает тяжелый период и отчаянно нуждается в деньгах. Героиня уже потеряла любимую машину, а вскоре может лишиться и дома, в котором выросла. Пытаясь трудоустроиться, она знакомится с состоятельной семейной парой, которая предлагает ей необычную подработку — Мэдди должна вытащить из кокона их 19-летнего сына-интроверта Перси (Эндрю Барт Фельдман). Родители хотят, чтобы перед колледжем парень-домосед ярко провел лето и как следует отдохнул. По их мнению, общение с обворожительной Мэдди пойдет замкнутому юноше на пользу, однако Перси отчаянно сопротивляется.

Режиссером выступил автор «Очень плохой училки» и постановщик «Хороших мальчиков» Джин Ступницки. Сценарий он написал вместе с Джоном Филлипсом, создателем «Дедушки легкого поведения». В остальной актерский состав вошли звезда сериала «Медведь» Эбон Мосс-Бакрак, а также Натали Моралес, Мэттью Бродерик, Кайл Муни, Хасан Минхадж, Лаура Бенанти, Даниэлия Максимиллиан, Куинси Данн-Бэйкер и Скотт Макартур.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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