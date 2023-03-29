Дженнифер Энистон признает, что появилось поколение, для которого юмор «Друзей» неприемлем

Дженнифер Энистон поделилась своими мыслями о том, как изменилось отношение людей к юмору с момента выхода сериала «Друзья». В новом интервью для Associated Foreign Press актриса заявила, что за прошедшее время появилось целое поколение людей, для которых многие шутки из культового ситкома могут показаться неприемлемыми:

«Есть целое поколение детей, которые смотрят эпизоды «Друзей» и находят наши шутки оскорбительными. Некоторые из них не были преднамеренно оскорбительными, а другие… Конечно, мы должны были все предусмотреть, но я не думаю, что тогда была принята такая деликатность, как сейчас».

Энистон признала, что с годами комедия сильно изменилась, так что сейчас работать в жанре стало сложнее:

«Комедия развивалась, фильмы развивались. Сейчас работать в этой сфере немного сложнее, потому что вы должны быть очень осторожны. Это сильно усложняет жизнь комикам, потому что вся прелесть комедии заключается в том, что мы смеемся над собой, смеемся над жизнью».

Актриса добавила, что юмор мог бы спасать людей, но теперь он фактически оказался под запретом:

«Вы можете пошутить над фанатиком и посмеяться. Это могла бы быть истерически смешная шутка. И она бы дала ему понять, насколько он нелеп. Но теперь это под запретом. Всем нужно смеяться! Миру нужен юмор! Мы не можем относиться к себе слишком серьезно. Особенно в США. Все слишком разделены».

Энистон стала уже не первой звездой комедий, раскритиковавшей чрезмерную обидчивость и чувствительность современной аудитории. Ранее с похожими заявлениями выступили такие известные комики, как Бретт Голдстин («Тед Лассо»), Джеррод Кармайкл («Шоу Кармайкла»), Джон Клиз («Монти Пайтон и Священный Грааль»), Роуэн Аткинсон («Мистер Бин») и Ханна Эйнбиндер («Хитрости»).