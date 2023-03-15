Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коты Эрмитажа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джеки Чан снимется в «Новой полицейской истории 2»

Джеки Чан снимется в «Новой полицейской истории 2»

15 марта 2023 11:34
Джеки Чан снимется в «Новой полицейской истории 2»

Режиссером фильма выступит Николас Це, сыгравший напарника Джеки в оригинальном фильме.

Джеки Чан планирует сняться в сиквеле боевика «Новая полицейская история» (2004). Об этом легендарный актер объявил на мероприятии Filmart, прошедшем в Гонконге во вторник, 14 марта.

Чан не только сыграет главную роль, но и выступит его продюсером. Постановкой фильма займется гонконгская звезда Николас Це, который также снимался в оригинальной «Новой полицейской истории». Для Це предстоящий фильм станет режиссерским дебютом. Производством картины руководит компания Emperor Motion Pictures (EMP).

Выступая на сцене, Чан сказал, что не может устоять перед возможностью снять продолжение картины, которая помогла ему прославиться на весь мир:

«Я вложил очень много сил в создание «Новой полицейской истории», и эту картину полюбили зрители со всего мира. Но самое главное, в этот раз режиссировать будет Николас Це. Это привлекло меня к проекту».

«Новая полицейская история» представляет собой перезапуск франшизы «Полицейская история». Фильм повествует о инспекторе Винге (Чан), вся команда которого была убита в жестокой схватке с гангстерами. Виня себя в смерти товарищей, герой начинает пить и опускаться на самое дно. К нему на помощь приходит новый напарник в лице трудоголика Фрэнка (Це), который убеждает Винга бросить алкоголь и попытаться отомстить за своих товарищей. Ранее Чан не раз заявлял, что картина содержит лучшие боевые сцены, которые он когда-либо снимал.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Читать далее 12 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Читать далее 13 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Читать далее 12 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Related video