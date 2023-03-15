Джеки Чан снимется в «Новой полицейской истории 2»

Джеки Чан планирует сняться в сиквеле боевика «Новая полицейская история» (2004). Об этом легендарный актер объявил на мероприятии Filmart, прошедшем в Гонконге во вторник, 14 марта.

Чан не только сыграет главную роль, но и выступит его продюсером. Постановкой фильма займется гонконгская звезда Николас Це, который также снимался в оригинальной «Новой полицейской истории». Для Це предстоящий фильм станет режиссерским дебютом. Производством картины руководит компания Emperor Motion Pictures (EMP).

Выступая на сцене, Чан сказал, что не может устоять перед возможностью снять продолжение картины, которая помогла ему прославиться на весь мир:

«Я вложил очень много сил в создание «Новой полицейской истории», и эту картину полюбили зрители со всего мира. Но самое главное, в этот раз режиссировать будет Николас Це. Это привлекло меня к проекту».

«Новая полицейская история» представляет собой перезапуск франшизы «Полицейская история». Фильм повествует о инспекторе Винге (Чан), вся команда которого была убита в жестокой схватке с гангстерами. Виня себя в смерти товарищей, герой начинает пить и опускаться на самое дно. К нему на помощь приходит новый напарник в лице трудоголика Фрэнка (Це), который убеждает Винга бросить алкоголь и попытаться отомстить за своих товарищей. Ранее Чан не раз заявлял, что картина содержит лучшие боевые сцены, которые он когда-либо снимал.