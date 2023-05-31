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Киноафиша Новости Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда»

Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда»

31 мая 2023 12:05
Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда»

Съемки фильма завершились еще в 2018 году.

В сети появился дебютный трейлер остросюжетного боевика американо-китайского производства «Круче некуда», главные роли в котором сыграли Джеки Чан («Час пик») и Джон Сина («Миротворец»). Фильм находится в производстве уже несколько лет. Его сняли еще 2018 году, но из-за пандемии коронавируса и финансовых проблем студии работа значительно затянулась.

Действие развернется в недалеком будущем на фоне нефтяных войн, затронувших Ближний восток. В центре повествования оказываются бывшие солдаты спецназа, которым приходится объединиться для сопровождения гражданских лиц в Зеленую зону через самую опасную дорогу Багдада, получившую название Шоссе смерти. На этом пути им предстоит столкнуться с грозной террористической организацией и дать ей отпор.

Режиссером выступил Скотт Во («Неудержимые 4», «Need for Speed: Жажда скорости»). Сценарий написал Араш Амель («Частная война», «Министерство неджентльменской войны»). Изначально героя, которого сыграл Сина, должен был воплотить Сильвестр Сталлоне, однако из-за занятости ему пришлось отказаться. В остальной актерский состав $80-миллионного экшена вошли Пилу Асбек, Ван Чжэньвэй, Макс Хуан, Хоу Минхао, Амадеус Серафини, Гун Цзюнь, Ма Ли и Рэйчел Холовэй.

Российская премьера «Круче некуда» намечена на 13 июля.

Фото: XYZ Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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