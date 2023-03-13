Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дети кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»

«Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»

13 марта 2023 15:39
«Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»

Платформа и создатели фильма хотят во всеуслышание рассказать об экологических проблемах.

Среди номинантов завершившейся 95-й церемонии вручения премий «Оскар» фигурировала российская документальная короткометражка «Выход», посвященная проблемам окружающей среды. Режиссерами ленты выступили брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы. Чтобы поддержать отечественных кинематографистов, «Дзен» создал специальную коллекцию унисекс-одежды из экологичных материалов. Наряды вдохновлены фильмом Арбугаевых.

«Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»«Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»«Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»
«Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»

В 25-минутной картине показаны будни морского биолога Максима Чакилева, наблюдавшего за самым крупным лежбищем моржей в мире на берегу Чукотского моря. Из-за глобального потепления произошло сокращение площади льдов, поэтому морские млекопитающие больше не могут отдыхать на льдах так же часто, как раньше. В результате климатических перемен они вынуждены в больших скоплениях выбираться на берег, что иногда приводит к давкам и смертям детенышей, потому что в таких условиях моржи особенно пугливы.

«Дзен» объединил усилия с авторами фильма, чтобы рассказать о проблеме потепления и исчезновения видов животных в России. Данную коллекцию мерча скоро можно будет приобрести на благотворительной полке «Код добра» от сервиса Добро Mail.ru на Lamoda в разделе экологичных, этичных и благотворительных товаров Lamoda Planet. Все средства от продажи будут направлены на поддержку российских некоммерческих организаций. Примечательно, что на одном из мероприятий Американской киноакадемии режиссер Максим Арбугаев специально облачился в бомбер с нашивками из коллекции. В список товаров входят минималистичные футболка, рубашка, шопер и худи из органического хлопка в темно-синем и белом цветах. Главные элементы капсулы — это патчи с вышивкой.

C 8 марта «Выход» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: Дзен
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Тест: угадай, есть ли «Оскар» у этого мультфильма? Тест: угадай, есть ли «Оскар» у этого мультфильма? Читать далее 11 марта 2023
Что смотреть после «Крика»: 8 любопытных слэшеров Что смотреть после «Крика»: 8 любопытных слэшеров Читать далее 12 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
Доставка пиццы и падение Дженнифер Лоуренс: 8 самых смешных и нелепых моментов «Оскара» за всю историю премии Доставка пиццы и падение Дженнифер Лоуренс: 8 самых смешных и нелепых моментов «Оскара» за всю историю премии Читать далее 11 марта 2023
Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Читать далее 12 марта 2023
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей» Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей» Читать далее 10 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Читать далее 12 марта 2023
Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Читать далее 13 марта 2023
Related video