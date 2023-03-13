«Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»

Среди номинантов завершившейся 95-й церемонии вручения премий «Оскар» фигурировала российская документальная короткометражка «Выход», посвященная проблемам окружающей среды. Режиссерами ленты выступили брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы. Чтобы поддержать отечественных кинематографистов, «Дзен» создал специальную коллекцию унисекс-одежды из экологичных материалов. Наряды вдохновлены фильмом Арбугаевых.

В 25-минутной картине показаны будни морского биолога Максима Чакилева, наблюдавшего за самым крупным лежбищем моржей в мире на берегу Чукотского моря. Из-за глобального потепления произошло сокращение площади льдов, поэтому морские млекопитающие больше не могут отдыхать на льдах так же часто, как раньше. В результате климатических перемен они вынуждены в больших скоплениях выбираться на берег, что иногда приводит к давкам и смертям детенышей, потому что в таких условиях моржи особенно пугливы.

«Дзен» объединил усилия с авторами фильма, чтобы рассказать о проблеме потепления и исчезновения видов животных в России. Данную коллекцию мерча скоро можно будет приобрести на благотворительной полке «Код добра» от сервиса Добро Mail.ru на Lamoda в разделе экологичных, этичных и благотворительных товаров Lamoda Planet. Все средства от продажи будут направлены на поддержку российских некоммерческих организаций. Примечательно, что на одном из мероприятий Американской киноакадемии режиссер Максим Арбугаев специально облачился в бомбер с нашивками из коллекции. В список товаров входят минималистичные футболка, рубашка, шопер и худи из органического хлопка в темно-синем и белом цветах. Главные элементы капсулы — это патчи с вышивкой.

C 8 марта «Выход» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.