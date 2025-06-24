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Киноафиша Новости Две сестры разгадывают тайну родового проклятия в трейлере хоррора «Пожиратель душ. Голоса мертвых»

Две сестры разгадывают тайну родового проклятия в трейлере хоррора «Пожиратель душ. Голоса мертвых»

24 июня 2025 17:21
Две сестры разгадывают тайну родового проклятия в трейлере хоррора «Пожиратель душ. Голоса мертвых»

В российских кинотеатрах фильм появится 3 июля.

Кинопрокатная компания «Экспонента» выпустила трейлер и объявила дату релиза индонезийского мистического хоррора «Пожиратель душ. Голоса мертвых».

По сюжету две юные сестры вынужденно возвращаются в родной городок, чтобы посетить похороны своего дяди. Оказавшись на месте, девушки узнают, что перед смертью родственник пытался при помощи черной магии снять проклятие, которое довлеет над всем семейством. Ему это так и не удалось, что и стоило ему жизни. Сестры понимают, что следующими жертвами потустороннего зла должны стать они. Героиням предстоит самостоятельно разобраться в происходящем и защитить себя от зовущего их в ад демона.

Фильм снят по мотивам реальных событий. Над проектом работали создатели таких ужастиков, как «Астрал. Шепот мертвых» (2019) и «Кукла. Реинкарнация зла» (2023). В актерский состав вошли Хана Маласан, Ясамин Джасем, Эги Федли, Рату Фелиша и другие. Режиссер и соавтор сценария — Упи Авианто («Битва богов», «Кандалы»).

Фото: «Экспонента»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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