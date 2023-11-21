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Киноафиша Новости Две семьи заселяются в один домик в трейлере комедии «Новогодний ол инклюзив»

Две семьи заселяются в один домик в трейлере комедии «Новогодний ол инклюзив»

21 ноября 2023 10:59
Две семьи заселяются в один домик в трейлере комедии «Новогодний ол инклюзив»

Умопомрачительный праздничный фильм о семейных ценностях.

Кинокомпания «Атмосфера кино» выпустила трейлер праздничной комедии «Новогодний ол инклюзив». Главные роли сыграли Ян Цапник, Юлия Александрова, Александр Златопольский, Олеся Судзиловская, Роман Попов, Наталья Потапова и другие. В прокат картина выйдет 21 декабря.

По сюжету, две абсолютно непохожие друг на друга семьи собираются отметить Новый год за городом, сняв шикарный коттедж в живописной местности. Однако оказывается, что из-за какой-то ошибки они забронировали один и тот же дом. Отцы семейств издавна питают неприязнь друг к другу, поэтому на уступки идти не собираются. Кроме того, как раз в это время местная полиция проводит операцию по выслеживанию сбежавших преступников, поэтому покинуть коттедж в любом случае ни у кого бы не получилось.

Главным героям предстоит пережить массу невероятных событий, отыскав своих пропавших детей, обезвредив беглых злодеев и даже приняв роды. Все эти происшествия в итоге побудят персонажей осознать, что главной ценностью в жизни является семья.

Снял фильм режиссер Олег Асадулин («Булки», «Честный развод 2»). Сценарий написала Юлия Лемарк. В актерский состав также вошли Сергей Селин, Екатерина Соломатина, Алексей Базанов, Данила Якушев.

Фото: «Атмосфера кино»
Елена Королева
Елена Королева
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