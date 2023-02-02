Две пары избавляются от трупа в трейлере черной комедии «Неприятности с Джессикой»

Кинокомпания Parkland Pictures выпустила трейлер черной комедии The Trouble With Jessica («Неприятности с Джессикой»). Центральные роли в картине исполнили Руфус Сьюэлл («Иллюзионист»), Оливия Уильямс («Корона»), Ширли Хендерсон («Гарри Поттер и Тайная комната»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса») и Индира Варма («Игра престолов»). Примечательно, что ранее Сьюэлл и Уильямс снялись вместе в драме «Отец» Флориана Зеллера.

По сюжету, супружеская пара Сара (Хендерсон) и Том (Тьюдик) приглашают друзей на ужин, где сообщают им, что собираются продать свой дом. К сожалению, приятный вечер заканчивается совсем не так, как хотели герои, потому что их гостья Джессика (Варма) совершает самоубийство прямо на заднем дворе. Опасаясь, что этот трагический инцидент может негативно повлиять на стоимость здания, пара, которой очень нужны деньги, уговаривают друзей Ричарда (Сьюэлл) и Бет (Уильямс) помочь им спрятать тело женщины. Однако их план с самого начала идет под откос из-за любопытных соседей и бдительных полицейских.

Режиссером фильма выступил Мэтт Уинн, ранее работавший над хоррором «Барахольщик». Он также написал сценарий вместе с Джеймсом Хэнделом («Последний фильм ужасов»).

Дата выхода The Trouble With Jessica пока неизвестна.