Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в новом спин-оффе «Форсажа»

Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в новом спин-оффе «Форсажа»

2 июня 2023 12:11
Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в новом спин-оффе «Форсажа»

Фильм станет следующим проектом франшизы.

Вселенная «Форсажа» продолжает расширяться. Студия Universal Pictures официально анонсировала новый спин-офф гоночной саги, посвященный персонажу Дуэйна Джонсона. Это будет не сиквел «Форсажа: Хоббс и Шоу», а отдельная лента про бравого спецагента Люка Хоббса.

Будущий боевик станет следующим проектом франшизы и мостиком между «Форсажем 10», где в сцене после титров появился Джонсон, и «Форсажем 11», который завершит семейную сагу. По данным инсайдеров, вместе с актером в разработке блокбастера участвует штатный автор франшизы Крис Морган, уже подготовивший сценарий.

Предполагается, что главным противником Хоббса выступит злодей Данте Рейес (Джейсон Момоа), с которым у персонажа в концовке «Форсажа 10» состоялся телефонный разговор. Сообщение о возвращении Джонсон уже прокомментировал в своих соцсетях, добавив, что продолжительный конфликт между ним и Вином Дизелем давно урегулирован:

«Следующим проектом по «Форсажу», где вы увидите легендарного законника, будет сольный фильм про Хоббса, который станет новой главой серии и подготовит почву для «Форсажа 11». Прошлым летом мы с Вином оставили все разногласия позади. Наши будущие ориентиры — братство и умение отыскать решение проблем, а также забота о франшизе, ее персонажах и наших любимых поклонниках. Я построил свою карьеру на принципе, что аудитория превыше всего, и это всегда будет моей путеводной звездой».

Точной даты премьеры безымянный проект пока не получил. Релиз «Форсажа 11» пока что предварительно намечен на 2025 год.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации» Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации» Читать далее 1 июня 2023
О группе «Руки вверх!» будет снят художественный фильм О группе «Руки вверх!» будет снят художественный фильм Читать далее 2 июня 2023
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир» Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир» Читать далее 1 июня 2023
Захватывает от начала до конца: критики в восторге от «Человека-паука: Паутина вселенных» Захватывает от начала до конца: критики в восторге от «Человека-паука: Паутина вселенных» Читать далее 1 июня 2023
От подводных хищников до гигантских кайдзю: 7 главных фильмов про древних монстров От подводных хищников до гигантских кайдзю: 7 главных фильмов про древних монстров Читать далее 2 июня 2023
Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в новом спин-оффе «Форсажа» Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в новом спин-оффе «Форсажа» Читать далее 2 июня 2023
Киногороскоп: какой ты Человек-паук по знаку зодиака Киногороскоп: какой ты Человек-паук по знаку зодиака Читать далее 2 июня 2023
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории» Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории» Читать далее 2 июня 2023
Продюсеры «Человека-паука» анонсировали игровые фильмы о Майлзе Моралесе и Женщине-пауке Продюсеры «Человека-паука» анонсировали игровые фильмы о Майлзе Моралесе и Женщине-пауке Читать далее 1 июня 2023
Телепрограмма на июнь: 7 главных кинопремьер месяца Телепрограмма на июнь: 7 главных кинопремьер месяца Читать далее 2 июня 2023
Related video