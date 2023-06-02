Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в новом спин-оффе «Форсажа»

Вселенная «Форсажа» продолжает расширяться. Студия Universal Pictures официально анонсировала новый спин-офф гоночной саги, посвященный персонажу Дуэйна Джонсона. Это будет не сиквел «Форсажа: Хоббс и Шоу», а отдельная лента про бравого спецагента Люка Хоббса.

Будущий боевик станет следующим проектом франшизы и мостиком между «Форсажем 10», где в сцене после титров появился Джонсон, и «Форсажем 11», который завершит семейную сагу. По данным инсайдеров, вместе с актером в разработке блокбастера участвует штатный автор франшизы Крис Морган, уже подготовивший сценарий.

Предполагается, что главным противником Хоббса выступит злодей Данте Рейес (Джейсон Момоа), с которым у персонажа в концовке «Форсажа 10» состоялся телефонный разговор. Сообщение о возвращении Джонсон уже прокомментировал в своих соцсетях, добавив, что продолжительный конфликт между ним и Вином Дизелем давно урегулирован:

«Следующим проектом по «Форсажу», где вы увидите легендарного законника, будет сольный фильм про Хоббса, который станет новой главой серии и подготовит почву для «Форсажа 11». Прошлым летом мы с Вином оставили все разногласия позади. Наши будущие ориентиры — братство и умение отыскать решение проблем, а также забота о франшизе, ее персонажах и наших любимых поклонниках. Я построил свою карьеру на принципе, что аудитория превыше всего, и это всегда будет моей путеводной звездой».

Точной даты премьеры безымянный проект пока не получил. Релиз «Форсажа 11» пока что предварительно намечен на 2025 год.