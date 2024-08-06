Меню
6 августа 2024 13:45
Драма, принесшая Бри Ларсон «Оскар», теперь доступна на стриминге

Фильм, вышедший на экраны почти 10 лет назад, стал доступен пользователям Нетфликса только сейчас.

Когда дело доходит до расширения своей и так безграничной коллекции, Нетфликс, кажется, готов на все — и это не только про самые новые фильмы и сериалы, к которым стриминг открывает доступ на своей платформе.

Сервис известен и тем, что не скупится на то, что вышло на экраны несколько лет назад, каждую неделю добавляя что-то, чего фанаты ждали долгое время. Так, 1 августа Нетфликс тихо добавил к своим коллекции и драму “Комната”, релиз которой состоялся в далеком 2015 году.

Основанная на одноименном романе, картина рассказывает о семье из матери и маленького сына, который к 5 годам ни разу не видел настоящий мир за стенами тесной комнаты.

Именно эта комната и олицетворяет для Джека все, что может существовать на планете, и только его мама Джой знает, что это совсем не так. В возрасте 17 лет Джой была похищена и насильно помещена в ту самую комнату, однако спустя несколько лет у нее наконец появляется возможность сбежать и показать Джеку настоящий мир.

“Комната” быстро приобрела статус хита среди как критиков, так и зрителей. На Rotten Tomatoes фильм до сих пор удерживает впечатляющие оценки и 93% одобрения, а за роль Джой Бри Ларсон получила целый ряд престижных наград, в том числе “Оскар” за лучшую женскую роль, “Золотой глобус” и BAFTA.

