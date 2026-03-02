Доспехи в стиле Marvel – только цветочки: герои «Одиссеи» Нолана будут невообразимо тупыми, но режиссер не виноват

В сети уже которую неделю обсуждают сомнительные доспехи из трейлеров «Одиссеи» Нолана – какие-то слишком футуристичные и глянцевые. Но это, похоже, лишь меньшая из бед. Главная претензия к будущему блокбастеру будет лежать глубже – в самой основе гомеровского сюжета.

Дело в том, что эпическое путешествие Одиссея во многом держится на откровенной и порой необъяснимой глупости его команды, напомнил автор разбора на Pikabu. Это не шутка, а суровая реальность поэмы.

Пока хитроумный царь пытается всех спасти, его спутники последовательно совершают все возможные ошибки: воруют скот бога Гелиоса (навлекая проклятие), объедаются волшебным лотосом, доверяют колдунье Цирцее и превращаются в свиней.

Апогеем становится гениальный по своей нелепости поступок: почти добравшись до Итаки, они открывают мешок с «божественными ветрами», отправляя корабль куда подальше.

Для современного зрителя, привыкшего к сложной мотивации персонажей, такое поведение может показаться примитивным сюжетным ходом, чтобы продлить историю.

«Если эти глупцы окажутся в комнате с красной кнопкой, они на нее нажмут», – иронизируют в сети, вспоминая, что сам Одиссей, тоскующий по жене, почему-то проводит год с Цирцеей, а потом семь лет – с нимфой Калипсо.

Главный вопрос к Нолану – сможет ли он снять такую историю, не вызывая у аудитории раздражения от кажущейся глупости героев?

Сможет ли он дать персонажам хоть какую-то психологическую глубину или нам придется просто принять правила древнего мифа, где люди – игрушки богов и собственных пороков?

Виноват будет не режиссер, а сам Гомер. Но зрительское разочарование от этого не станет меньше.