Домохозяйка Ирина Пегова обретает бойцовские навыки в трейлере сериала «Моя мама — шпион»

Телеканал СТС представил трейлер многосерийной экшен-комедии «Моя мама — шпион» о домохозяйке с необычным прошлым. Премьера сериала состоится сегодня (1 марта) в 19:00.

В центре сюжета окажется Даша Цветаева (Ирина Пегова) — обычная жена и мама двоих детей. Однажды героиня узнает о себе неожиданные подробности. Оказывается, в далеком прошлом она была настоящим спецагентом из отдела внешней разведки, но ей стерли память. Когда ее воспоминания активируются, к Даше возвращаются бойцовские навыки и дерзкий характер. На фоне кардинальных изменений ее не узнают муж-дантист (Георгий Дронов), властная свекровь (Ирина Розанова) и наглый сосед (Владимир Епифанцев). С переменами в личной жизни Дашу ожидает и новая захватывающая миссия — вместе с бывшим ухажером и одновременно коллегой (Владимир Вдовиченков) она должна будет найти коварного разведчика-предателя.

Для исполнительницы главной роли Ирины Пеговой самым тяжелым на съемках были не многочисленные каскадерские трюки, а разговоры на разных языках. По сюжету одного из эпизодов, ее героиня говорит фразы на французском, немецком и японском.

В актерском составе также задействованы Игорь Верник, Анна Уколова, Снежана Самохина, Никита Волков, Кирилл Снегирев, Александр Лыков, Юлия Топольницкая, Маша Лобанова и Алексей Родионов.