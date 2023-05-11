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Киноафиша Новости Дольф Лундгрен рассказал, что уже восемь лет борется с раком

Дольф Лундгрен рассказал, что уже восемь лет борется с раком

11 мая 2023 15:15
Дольф Лундгрен рассказал, что уже восемь лет борется с раком

По словам актера, врачи давали ему не больше трех лет жизни.

Дольф Лундгрен признался, что уже восемь лет борется с онкологическим заболеванием. В 2015 году у него были обнаружены раковые образования в почке. В новом интервью для In Depth With Graham Bensinger актер поведал:

«Сначала я делал сканирование каждые шесть месяцев, потом каждый год. В течение пяти лет все было нормально. Но в 2020 году я вернулся в Швецию и у меня случился какой-то кислотный рефлюкс или… я не знал, что это было. Поэтому я сделал МРТ, и врачи обнаружили еще несколько опухолей в этой области».

Лундгрен уточнил, что у него было обнаружено еще шесть опухолей, одна из которых была слишком большой, чтобы ее можно было удалить. Актеру пришлось начать системную терапию. Осенью 2021 года, когда он участвовал в съемках новых частей «Аквамена» и «Неудержимых» в Лондоне, у него вновь были выявлены раковые образования:

«Мы поняли, что все намного хуже, чем нам казалось. Доктор рассказал мне обо всех этих разных опухолях, например, в легких, желудке и позвоночнике, у почек. Он сказал мне: «Вам, наверное, стоит взять перерыв и проводить больше времени с семьей». Я спросил его: «Как вы думаете, сколько времени у меня осталось?» Мне кажется, он сказал два или три года, но по его голосу было понятно, что на самом деле речь шла о меньшем сроке».

Однако Лундгрен решил получить подтверждение этого диагноза от другого врача, который обнаружил мутацию в его почечной опухоли и пересмотрел курс лечения. Благодаря новому подходу раковые образования актера начали сокращаться на 20-30% каждые три месяца:

«Весь 2022 год я наблюдал, как лекарства делают свое дело. В итоге все опухоли уменьшились примерно на 90%. Сейчас я прохожу процедуры удаления оставшихся рубцовых тканей… Прогноз таков, что после этих операций у меня в теле не останется активного рака, а препараты, которые я принимаю, подавят все остальное».

Лундгрен добавил, что если бы он избрал другое лечение, то у него осталось бы не больше трех-четырех месяцев жизни.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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