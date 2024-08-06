Для поклонников "Бриджертонов" сняли свою "Игру престолов": новый сериальный хит 2024 уже можно смотреть онлайн

Меню
6 августа 2024 09:45
У него отличные рейтинги. 

После стыдных провалов дорогостоящих сериалов «Цитадель» и «Властелин колец: Кольца власти» многие фанаты начали открыто издеваться над Prime Video. И шутить, что стриминговый сервис от Amazon просто не может выпустить достойный сериал.

Однако в этом году Prime Video уже отметился отличной видеоигровой адаптацией «Fallout». А новый сериал от сервиса и вовсе может посоперничать с третим сезоном «Бриджертонов» за звание главного хита 2024-го.

Речь идет об исторической драме «Моя леди Джейн», которая неожиданно для всех стала одним из самых заметных проектов этого лета. История Джейн Грей, реальной исторической фигуры середины XVI века, была превращена шоураннером Джеммой Бёрджесс в бесконечно увлекательную смесь «Бриджертонов» и «Игры престолов».

Средневековая романтическая история, полная интриг, любовных треугольников, опасных аристократов и тайных свиданий, понравилась всем. Западные критики вручили «Моей леди Джейн» аж 94% «свежести» на Rotten Tomatoes, а зрители расщедрились на 78%.

Российским зрителям историческое шоу тоже пришлось по душе — почти две тысячи пользователей «Кинопоиска» поставили сериалу достойные 7.2 баллов.

Актрисе Эмили Бейдер, исполнившей роль леди Джейн, уже пророчат большое будущее. Но фанатов волнует только одно — с конца первого сезона прошло уже больше месяца, а Prime Video до сих пор не продлил его на второй.

Учитывая популярность первого сезона, о продолжении «Моей леди Джейн» волновать совсем не стоит.

Елена Королева
