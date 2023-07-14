Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Схватка с дьяволом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Disney сократит количество контента в рамках киновселенной Marvel и «Звездных войн»

Disney сократит количество контента в рамках киновселенной Marvel и «Звездных войн»

14 июля 2023 15:55
Disney сократит количество контента в рамках киновселенной Marvel и «Звездных войн»

Глава корпорации Боб Айгер признал, что количество проектов по этим франшизам негативно сказалось на их качестве.

В минувший четверг генеральный директор Disney Боб Айгер в интервью каналу CNBC сообщил, что возглавляемая им корпорация приняла решение уменьшить инвестиции в развитие своих флагманских франшиз «Киновселенная Marvel» и «Звездные войны». На такой шаг руководство Disney идет в ходе своей новой стратегии по сокращению расходов, а также в свете коммерческих неудач своих недавних блокбастеров и телевизионных новинок.

«Мы сокращаем расходы не только для того, чтобы сфокусироваться, но также как часть нашей инициативы по нивелированию издержек. Мы будем тратить меньше на то, что мы выпускаем, и выпускать меньше», — заявил Айгер.

Функционер отметил, что многие решения за последние годы были приняты в пользу популяризации стрим-сервиса Disney+. Айгер признал, что некоторые проекты студии Pixar не оправдали ожиданий. Он в то же время подчеркнул, что Marvel стал примером «рвения» компании производить оригинальный контент для стриминга, что, впрочем, возымело и негативные последствия:

«Marvel — яркий пример этого. Ранее эта франшиза не была хоть сколько-нибудь значительно представлена в телевизионном бизнесе, но мы не только увеличили количество выпускаемых фильмов, но и создали ряд телевизионных сериалов. Честно говоря, это привело к размыванию фокуса и внимания».

Напомним, что компания Disney приобрела Marvel в 2009 году за $4 млрд, тогда как студия Lucasfilm и права на «Звездные войны» были выкуплены за те же $4 млрд в 2012 году.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вышел трейлер российского анимационного блокбастера «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» Вышел трейлер российского анимационного блокбастера «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» Читать далее 13 июля 2023
Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен» Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен» Читать далее 11 июля 2023
Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла» Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла» Читать далее 11 июля 2023
Качественная экранизация видеоигры: появились первые отзывы о фильме «Гран Туризмо» Качественная экранизация видеоигры: появились первые отзывы о фильме «Гран Туризмо» Читать далее 13 июля 2023
Анимационная семья готовится к премьере своего шоу в тизере мультсериала «Объяснялкины» Анимационная семья готовится к премьере своего шоу в тизере мультсериала «Объяснялкины» Читать далее 14 июля 2023
Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер» Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер» Читать далее 12 июля 2023
Что смотреть на выходных: «Город астероидов», новые «Трансформеры» и постапокалиптические «Чудотворцы» Что смотреть на выходных: «Город астероидов», новые «Трансформеры» и постапокалиптические «Чудотворцы» Читать далее 14 июля 2023
От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года Читать далее 12 июля 2023
Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки» Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки» Читать далее 12 июля 2023
Шоу должно продолжаться: 8 бессмертных кинофраншиз Шоу должно продолжаться: 8 бессмертных кинофраншиз Читать далее 13 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше