Disney сократит количество контента в рамках киновселенной Marvel и «Звездных войн»

Глава корпорации Боб Айгер признал, что количество проектов по этим франшизам негативно сказалось на их качестве.

В минувший четверг генеральный директор Disney Боб Айгер в интервью каналу CNBC сообщил, что возглавляемая им корпорация приняла решение уменьшить инвестиции в развитие своих флагманских франшиз «Киновселенная Marvel» и «Звездные войны». На такой шаг руководство Disney идет в ходе своей новой стратегии по сокращению расходов, а также в свете коммерческих неудач своих недавних блокбастеров и телевизионных новинок.

«Мы сокращаем расходы не только для того, чтобы сфокусироваться, но также как часть нашей инициативы по нивелированию издержек. Мы будем тратить меньше на то, что мы выпускаем, и выпускать меньше», — заявил Айгер.

Функционер отметил, что многие решения за последние годы были приняты в пользу популяризации стрим-сервиса Disney+. Айгер признал, что некоторые проекты студии Pixar не оправдали ожиданий. Он в то же время подчеркнул, что Marvel стал примером «рвения» компании производить оригинальный контент для стриминга, что, впрочем, возымело и негативные последствия:

«Marvel — яркий пример этого. Ранее эта франшиза не была хоть сколько-нибудь значительно представлена в телевизионном бизнесе, но мы не только увеличили количество выпускаемых фильмов, но и создали ряд телевизионных сериалов. Честно говоря, это привело к размыванию фокуса и внимания».

Напомним, что компания Disney приобрела Marvel в 2009 году за $4 млрд, тогда как студия Lucasfilm и права на «Звездные войны» были выкуплены за те же $4 млрд в 2012 году.