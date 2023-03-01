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Киноафиша Новости Диего Кальва, Дэйзи Эдгар-Джонс и другие молодые звезды сыграют в фильме «На быстрых лошадях»

Диего Кальва, Дэйзи Эдгар-Джонс и другие молодые звезды сыграют в фильме «На быстрых лошадях»

1 марта 2023 13:17
Диего Кальва, Дэйзи Эдгар-Джонс и другие молодые звезды сыграют в фильме «На быстрых лошадях»

В картине о любовном треугольнике также снимутся Уилл Поултер, Джейкоб Элорди и Саша Калле.

Компании Ley Line Entertainment и FirstGen Content огласили звездный актерский ансамбль драмы «На быстрых лошадях» (On Swift Horses) — экранизации одноименного романа писательницы Шеннон Пуфал. Как передает Deadline, ведущие роли в фильме сыграют Диего Кальва («Вавилон»), Дэйзи Эдгар-Джонс («Там, где раки поют»), Уилл Поултер («Солнцестояние»), Джейкоб Элорди («Эйфория») и Саша Калле («Флэш»).

В центре сюжета окажутся молодожены Мюриель и ее муж Ли, только что вернувшийся с Корейской войны. Их совместная жизнь вновь постепенно налаживаться, но обретенную стабильность нарушает появление харизматичного младшего брата Ли по имени Джулиус — это своенравный любитель азартных игр с темным прошлым. Герои образуют любовный треугольник. Вместе они строят планы на будущее в Калифорнии, однако все перечеркивает побег Джулиуса в Лас-Вегас. После этого Мюриель начинает вести двойную жизнь — она увлекается ставками на конные скачки и обретает любовь, о которой прежде и не мечтала.

Съемки картины уже стартовали в Лос-Анджелесе. Режиссером выступает Даниэль Минахан («Девушка из Плейнвилля», «Голливуд»). Адаптацией литературного первоисточника занимался Брайс Касс («Месть Лиззи Борден»). Производственную команду возглавили продюсеры «Земли кочевников» Питер Спирс и Молли Эшер.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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