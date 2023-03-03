Дэйзи Ридли сыграет ведущую роль в драматическом сериале от студии Amazon

Звезда «Звездных войн» Дэйзи Ридли выбрала новый проект. Согласно Deadline, актриса договорилась о ведущей роли в драматическом сериале Amazon Studios «Лучшая лгунья» (The Better Liar). Если все сложится удачно, в рамках предстоящего шоу исполнительница сыграет свою первую главную роль на телевидении.

В основу проекта лег опубликованный в 2020 году одноименный роман Танен Джонс. В центре сюжета — девушка по имени Лесли. Узнав о наследстве умершего отца, она отправляется на поиски своей сестры Робин, которую давно не видела, но находит ее труп. Завещание родителя составлено таким образом, что деньги могут получить только обе его дочери. Чтобы претендовать на состояние, Лесли решает нанять двойника, которая бы видывала себя за покойную, в результате чего главная героиня впутывается опасную паутину из интриг и лжи.

Кого именно из сестер сыграет Ридли, не уточняется, но предполагается, что Лесли. Исполнительным продюсером сериала выступит Раель Такер («Сила», «Настоящая кровь»). Сроки производства пока не оглашены.

В этом году Ридли можно будет увидеть в инди-фильме «Иногда я думаю о смерти», мировая премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс», и в драматическом триллере с Беном Мендельсоном «Дочь болотного царя».