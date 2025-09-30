Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум»

Меню
30 сентября 2025 15:58
«Каждый звук здесь сводит с ума».

Кинопрокатная компания «Про:взгляд» представила дублированный трейлер интригующего южнокорейского фильма ужасов «Паранормальное явление. Шум», который стартует в кинотеатрах 23 октября. Особенность картины заключается в использовании звука. Прокатчик отмечает, что зрителей ждет «феноменальный акустический саспенс».

Действие разворачивается в многоэтажном жилом доме. Однажды проживающие там люди начинают слышать страшные и сводящие с ума звуки. Когда бесследно пропадает девушка, жившая в одной из квартир дома, ее старшая сестра Со Джу-ён (Ли Сон-бин) бросается на поиски. Она подозревает, что председатель совета жильцов что-то утаивает, а сосед из квартиры снизу уверен, что источником зловещего шума является сама Джу-ён. Главной героине придется раскрыть пугающие тайны своих соседей, а также вступить в ожесточенную схватку со сверхъестественным злом.

Судя по трейлеру, зрителей ждет мрачный мистический детектив в антураже огромного многоквартирного дома, который похож на лабиринт. Джу-ён отчаянно пытается отыскать сестру, будучи уверена, что та попала в какую-то ловушку.

Режиссером выступает Ким Су-джин.

Фото: «Про:взгляд»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
