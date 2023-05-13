Девушка становится жертвой исчадия ада в трейлере хоррора «Ужас Истфилда. Первое изгнание»

Прокатная компания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер австралийского хоррора «Ужас Истфилда. Первое изгнание», вдохновленного реальными событиями, произошедшими в 1994 году. Главные роли в картине сыграли Дэниэл Юинг, Джорджия Эйерс и Тим Пакок.

Действие развернется в городе Истфилд, а в центре сюжета окажется семья Рона Левонда (Юинг), над которой нависла необъяснимая сверхъестественная угроза. Его любимую супругу Лару (Эйерс) изводят страшные кошмары, способные проникать в реальную жизнь пары. Мужчина обращается за помощью к главе местной религиозной общины Барбаре (Рози Трэйнор). Изучив проблему, последняя приходит к выводу, что Ларой овладел могущественный демон, поэтому в срочном порядке необходимо провести обряд экзорцизма. Для битвы с дьяволом приглашают лучшего специалиста по изгнанию бесов — Дэниела Джеймса Кинга (Пакок).

Режиссером выступил Ник Козакис («Чума»). Сценарий написали Александр Англисс-Уилсон, Сара Бэйкер и Джейсон Бакли. В остальной актерский состав вошли Джон Вуд, Лиэнн Кэмпбелл, Элиза Матенгу, Элла Борн, Санни С. Валия, Карлия Капоцца и Хью Секстон.

Премьера в России намечена на 25 мая.