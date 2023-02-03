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Киноафиша Новости Девушка с таксой пересекает Россию на велосипеде в трейлере фильма «Поехавшая»

Девушка с таксой пересекает Россию на велосипеде в трейлере фильма «Поехавшая»

3 февраля 2023 10:31
Девушка с таксой пересекает Россию на велосипеде в трейлере фильма «Поехавшая»

Премьера ромкома о путешествии длинной в 10 тысяч км состоится в Международный женский день.

Кинокомпания Central Partnership представила трейлер романтического роуд-муви «Поехавшая». Центральные роли в картине сыграли Ольга Лерман («Нормальный только я»), Виктор Хориняк («Последний богатырь»), Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной доктор») и Елена Яковлева («Чебурашка»).

Фильм повествует об обычной жительнице российского мегаполиса Ане Смолиной (Лерман), решившей кардинальной изменить свою жизнь после того, как в ней настает черная полоса. Аня берет велосипед и вместе со своей собакой Капой отправляется в большое путешествие по всей России до самого Магадана. Там она надеется встретиться и помириться со своей матерью (Яковлева), с которой не общалась последние 13 лет. Долгая дорога длиной в 10 тысяч км оказывается куда тяжелее, чем ожидала героиня, но, к счастью, на своем пути она встречает простого парня Валеру (Хориняк), готового помочь ей во что бы то ни стало достигнуть места назначения.

Режиссером картины выступил Антон Маслов, ранее работавший над такими сериалами, как «Вампиры средней полосы» и «Отель Элеон», а также фильмом «Многоэтажка».

Премьера «Поехавшей» состоится в Международный женский день, 8 марта.

Фото: Централ Партнершип
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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