Девушка переживает незапланированную беременность в трейлере фильма «Черри»

Кинокомпания Entertainment Squad представила трейлер комедийной драмы «Черри» (Cherry). Центральные роли в фильме сыграли Алекс Трюхитт («Вкус к жизни»), Ханна Калуэлл («Роковой патруль») и Анджела Николас («Дэдвуд»).

В центре сюжета — 25-летняя девушка Черри (Трюхитт), которая внезапно узнает о том, что беременна. Это событие заставляет ее всерьез задуматься о том, чего она хочет от жизни. В трейлере показано, как Черри мечется между тем, стоит ли ей оставить ребенка или сделать аборт. В попытках найти ответ на непростой вопрос, она обращается за советом к самым близким людям. Героиня также сообщает о беременности своему парню, но у пары сразу возникают разногласия: юноша думает, что не готов стать отцом, в то время как Черри считает, что материнство может дать ее жизни нужное направление. Теперь девушке всего за сутки необходимо принять решение, которое может определить всю ее дальнейшую судьбу.

Постановщицей картины выступила Софи Галибер. Она также написала сценарий вместе с Артуром Коэном и Анной-Клер Жолен.

Премьера «Черри» состоится 21 апреля.

Примечательно, что фильм Галибер — уже не первая успешная фестивальная картина на тему незапланированной беременности за последние годы. Ранее ленты «Никогда, редко, иногда всегда» (2020) и «Событие» (2021), посвященные той же проблеме, также добились широкого признания: первая из них была удостоена «Гран-при жюри» Берлинского кинофестиваля и номинации на «Золотого медведя», а вторая получила четыре награды Венецианского кинофестиваля, в том числе «Золотого льва».