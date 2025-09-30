Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Девушка открывает портал в ад в трейлере хоррора «Астрал. Зеркала»

Девушка открывает портал в ад в трейлере хоррора «Астрал. Зеркала»

30 сентября 2025 11:37
Девушка открывает портал в ад в трейлере хоррора «Астрал. Зеркала»

Главная героиня пытается связаться с умершим отцом.

Кинопрокатная компания World Pictures выпустила дублированный трейлер индонезийского фильма ужасов «Астрал. Зеркала», который стартует в кинотеатрах 2 октября.

В центре сюжета — девушка по имени Майя. В трейлере она рассказывает, что некогда жила счастливо со своими родителями, но идиллию прервала страшная беда. Однажды мать Майи заболела, а затем умер ее отец. Причиной этих несчастий имеет потусторонний характер. Чтобы исправить ситуацию, Майя решает провести древний обряд, в результате которого она сможет через зеркало заглянуть в мир мертвых и вновь поговорить с отцом. Однако у этой уникальной возможности есть страшная цена. В ролике показано, что через магическое зеркало в реальность начинают проникать злобные и страшные сущности, которые терроризируют Майю и окружающих ее людей.

Картина основана на яванских духовных верованиях о существах, которые даруют материальные блага.

Режиссером выступает Ави Сурьяди, чей проект «KKN. Деревня танцев» удерживает звание самого кассового индонезийского хоррора в истории. Также Сурьяди снял такие фильмы, как «Проклятье клоуна» (2015), «Астрал. Шепот мертвых» (2019) и другие.

Фото: World Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Читать дальше 2 октября 2025
Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Читать дальше 2 октября 2025
Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум» Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум» Читать дальше 30 сентября 2025
В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем Читать дальше 1 октября 2025
В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» Читать дальше 1 октября 2025
Кинозвезда Джордж Клуни задается серьезными вопросами в трейлере фильма «Джей Келли» Кинозвезда Джордж Клуни задается серьезными вопросами в трейлере фильма «Джей Келли» Читать дальше 30 сентября 2025
Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Читать дальше 2 октября 2025
Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Читать дальше 1 октября 2025
Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше