Девушка открывает портал в ад в трейлере хоррора «Астрал. Зеркала»

Кинопрокатная компания World Pictures выпустила дублированный трейлер индонезийского фильма ужасов «Астрал. Зеркала», который стартует в кинотеатрах 2 октября.

В центре сюжета — девушка по имени Майя. В трейлере она рассказывает, что некогда жила счастливо со своими родителями, но идиллию прервала страшная беда. Однажды мать Майи заболела, а затем умер ее отец. Причиной этих несчастий имеет потусторонний характер. Чтобы исправить ситуацию, Майя решает провести древний обряд, в результате которого она сможет через зеркало заглянуть в мир мертвых и вновь поговорить с отцом. Однако у этой уникальной возможности есть страшная цена. В ролике показано, что через магическое зеркало в реальность начинают проникать злобные и страшные сущности, которые терроризируют Майю и окружающих ее людей.

Картина основана на яванских духовных верованиях о существах, которые даруют материальные блага.

Режиссером выступает Ави Сурьяди, чей проект «KKN. Деревня танцев» удерживает звание самого кассового индонезийского хоррора в истории. Также Сурьяди снял такие фильмы, как «Проклятье клоуна» (2015), «Астрал. Шепот мертвых» (2019) и другие.