Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь»

Компания TenLetters выпустила локализованный трейлер мультфильма для детей и их родителей «Хайди. Моя хитрая рысь».

Действие разворачивается в альпийской долине. В центре сюжета — бесстрашная и свободолюбивая девочка Хайди. Однажды в ее родные края прибывает алчный промышленник, задумавший построить лесопилку и превратить лес в топливо для автомобилей. Кроме того, бизнесмен устанавливает в округе ловушки для животных, чтобы те не мешали осуществлению его планов. Хайди и ее друзья восстают против. Им удается спасти маленького рысенка, который оказался оторванным от своей семьи. Дети решают спасти зверька, а также дать отпор незваному гостю, для которого великолепная альпийская природа — всего лишь сырье для заработка.

Хайди — персонаж, придуманный швейцарской писательницей Иоханно Спири еще во второй половине XIX века. Впервые эта героиня появилась в книге «Хайди: годы странствий и учебы», в дальнейшем превратившись в национальный символ Швейцарии. В 2018 году в стране был открыт музей Хайди.

Режиссером предстоящего мультика выступил Тоби Шварц («Тарзан 2», «Анастасия», «Королевский корги»). В написании сценария принял участие Роб Спрэклинг («Гномео и Джульетта», «Куриный забег» и «Приключения панды»).