Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дени Вильнев назначен режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде

Дени Вильнев назначен режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде

26 июня 2025 16:02
Дени Вильнев назначен режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде

Прежде он завершит работу над трилогией «Дюна».

Как передает The Hollywood Reporter, выдающийся канадский режиссер Дени ВильневБегущий по лезвию 2049», «Прибытие») договорился со студией Amazon MGM о съемках новой картины о Джеймсе Бонде. Таня Лапойнт, соратница и жена Вильнева, выступит исполнительным продюсером. Вместе с продюсерами франшизы в лице Эми Паскаль и Дэвида Хеймана новообразованная творческая команда возьмется за поиски сценариста и актера, который на этот раз воплотит агента 007.

Напомним, что после релиза «Не время умирать» (2020) Дэниэл Крэйг попрощался с франшизой, которая затем была поставлена на паузу. Это было связано с творческими разногласиями между корпорацией Amazon, которая владеет студией MGM, и продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. У сторон были разные взгляды на будущее Бонда. В итоге Брокколи и Уилсон продали свои права на бондиану за $1 млрд. Эта сделка позволила Amazon MGM наконец взяться за новый фильм.

Вильнев признался, что является преданным фанатом Джеймса Бонда с раннего детства, когда вместе со своим отцом посмотрел «Доктора Ноу» (1962). Режиссер добавил, что для него большая честь взяться за столь «сакральный» материал. На данный момент Вильнев готовится к съемкам «Дюны 3», которые пройдут этим летом.

Инсайдеры сообщают, что студия Amazon MGM также рассматривала других режиссеров, среди которых Эдвард Бергер, Эдгар Райт и Пол Кинг.

Фото: Legion-Media
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Читать дальше 23 июля 2025
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Читать дальше 22 июля 2025
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Читать дальше 23 июля 2025
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Читать дальше 22 июля 2025
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 18 июля 2025
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Читать дальше 17 июля 2025
Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Читать дальше 17 июля 2025
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Читать дальше 16 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше