Дени Вильнев назначен режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде

Как передает The Hollywood Reporter, выдающийся канадский режиссер Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие») договорился со студией Amazon MGM о съемках новой картины о Джеймсе Бонде. Таня Лапойнт, соратница и жена Вильнева, выступит исполнительным продюсером. Вместе с продюсерами франшизы в лице Эми Паскаль и Дэвида Хеймана новообразованная творческая команда возьмется за поиски сценариста и актера, который на этот раз воплотит агента 007.

Напомним, что после релиза «Не время умирать» (2020) Дэниэл Крэйг попрощался с франшизой, которая затем была поставлена на паузу. Это было связано с творческими разногласиями между корпорацией Amazon, которая владеет студией MGM, и продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. У сторон были разные взгляды на будущее Бонда. В итоге Брокколи и Уилсон продали свои права на бондиану за $1 млрд. Эта сделка позволила Amazon MGM наконец взяться за новый фильм.

Вильнев признался, что является преданным фанатом Джеймса Бонда с раннего детства, когда вместе со своим отцом посмотрел «Доктора Ноу» (1962). Режиссер добавил, что для него большая честь взяться за столь «сакральный» материал. На данный момент Вильнев готовится к съемкам «Дюны 3», которые пройдут этим летом.

Инсайдеры сообщают, что студия Amazon MGM также рассматривала других режиссеров, среди которых Эдвард Бергер, Эдгар Райт и Пол Кинг.