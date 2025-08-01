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Киноафиша Новости Демон соблазняет замужнюю девушку в трейлере хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола»

Демон соблазняет замужнюю девушку в трейлере хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола»

1 августа 2025 11:34
Демон соблазняет замужнюю девушку в трейлере хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола»

Ужастик в духе «Ребенка Розмари» Романа Поланского.

Кинопрокатная компания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер индонезийского мистического хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола», который появится в российских кинотеатрах 7 августа.

В центре сюжета — вышедшая замуж девушка по имени Эха (Эрика Карлина). Вскоре после заключения брака с Ариэлем (Эмир Махира) ее начинают мучить ночные кошмары о том, как ее совращает адский джинн (Дивка Прадньяна). В дальнейшем эти тревожные видения переносятся в реальность. Сначала Ариэль не придает жалобам жены особого значения, но позже становится очевидным, что сверхъестественная угроза — вовсе не плод воспаленной фантазии.

Одержимый Эхой призрак не дает покоя главной героине и стремится избавиться от Ариэля. Доходит до того, что Эха беременеет от злого духа. Ариэль пытается спасти жену, прибегая к помощи шаманов и древних ритуалов. Эха же оказывается на грани мира живых и царством тьмы, вынужденная сделать судьбоносный выбор.

В основу фильма лег популярный подкаст блогера под ником RJL 5. Режиссером выступает Азхар Кинои Лубис («Обряд. Во власти демона»).

Фото: MVP Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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